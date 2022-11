Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a readus in prim-plan Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, ministrul Petre Daea pare sa aiba planuri mari și cu Bursa de Pește de la Tulcea, inaugurata cu mare fast in 2019 in prezența premierului de la acea data, Viorica Dancila, dupa care s-a inchis. Și uite așa s-a și ales praful de proiectul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…

- Combaterea grindinei si a fenomenelor extreme va putea fi efectuata cu ajutorul aviatiei, al unui sistem cu baloane lansate in nori, dar si cu generatoarele de la sol, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca pretul unui kilogram de cascaval in niciun caz nu va ajunge la 100 de lei, din cauza scumpirilor din ultima perioada, așa cum s-a vehiculat in piața. In opinia ministrului, sunt trei motive care nu justifica un astfel de preț, mai ales ca prețurile s-au…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit de luni de la Bruxelles ca Romania nu este de acord cu o reducere atat de drastica a incarcaturii de animale pe unitatea de suprafata in vederea reducerii emisiilor de metan si amoniac, masura care i-ar afecta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa in perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit, care va avea loc la Bruxelles, informeaza ministerul printr-un comunicat. In marja Consiliului, ministrul Petre Daea va avea o intalnire bilaterala cu Janusz…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa in perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit, care va avea loc la Bruxelles, informeaza ministerul printr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii spune ca nu exista motive pentru alte scumpiri: „Pretul s-a linistit la produsele care se proceseaza” Ministrul Agriculturii spune ca nu exista motive pentru alte scumpiri: „Pretul s-a linistit la produsele care se proceseaza” Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…