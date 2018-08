Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane determina tot mai multi gospodari sa-si sacrifice de buna voie porcii din ograda, in speranta ca se vor alege totusi cu ceva in lipsa despagubirilor pe care ar fi putut sa le ia de la Comisia Europeana.

- Ambasadorul Israelului in Romania, Tamar Samash, a declarat, joi la Iasi, referitor la comparatia facuta de Petre Daea intre victimele Holocaustului si porcii incinerati din cauza pestei porcine africane, ca ministrul Agriculturii "ne-a rugat sa intelegem, iar cazul este inchis".

- "Ministrul Daea se crede in secolul XII si dispune, prin ordin de ministru, arderea campurilor de porumb pe unde au trecut porcii mistreti, in zonele contaminate. Ce facem cu padurile domnule ministru, le ardem si pe acelea? Otravim si fantanile? Una dintre intrebarile evidente, este cum de pesta…

- Criza pestei porcine ia amploare și apar din ce in ce mai mult dovezi despre modul haotic in care autoritațile gestioneaza subiectul. Deputatul PNL de Iași Costel Alexe a facut in ultimii trei ani mai multe solicitari catre Ministerul Agriculturii, in care a cerut date despre evoluția pestei porcine…

- BCR, cea mai mare banca din Romania din punct de vedere al valorii activelor, a anuntat marti un avans de 128% al profitului net in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 697 milioane lei (149,7 milioane euro), in contextul in care a inregistrat un avans de peste 50% al creditarii…

- Directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Musca, care a cerut impușcarea mistreților, deoarece raspandesc pesta porcina, a fost vizitat sambata de ministrul Fifor. Fermierul sustine ca l-a convins pe ministru sa ridice problema pestei in CSAT. (Cele mai bune oferte laptopuri) Dimitrie…

- Ambasada Israelului arata ca israelienii sunt ”consternați”, dupa ce ministrul Agriculturii din Romania, Petre Daea, a comparat arderea porcilor cu uciderea evreilor nevinovați in lagarul de la Auschwitz.Ambasada Statului Israel iși exprima consternarea și dezamagirea cu privire la afirmațiile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.