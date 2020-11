Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a vizitat astazi cel mai mare muzeu de autor din țara, Muzeul de Arta „Ion Irimescu”, din Falticeni, pentru a-i aduce un omagiu marelui sculptor sucevean, dar și pentru a-i indemna pe romani sa profite de faptul ca muzeele sunt in continuare deschise, mai ales ca…

- In Romania va lua fiinta o fabrica unicat in tara noastra! Ministerul Culturii a anuntat ca va finanta dezvoltarea unei fabrici de decoruri pentru teatru! Se anunta investitii masive, anul acesta, urmate de alte investitii si mai generoase oferite de statul roman. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu,…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, i-a felicitat pe profesorii Colegiului Național „Nicu Gane" din Falticeni, unitate de invațamant care anul acesta implinește 150 de ani de existența. Bogda Gheorghiu a subliniat faptul ca acest colegiu este cunoscut datorita personalitaților care au ...

- Ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, i-a felicitat pe profesorii și elevii Colegiului Național „Nicu Gane” din Falticeni, astazi, cind unitatea de invațamint sarbatorește 150 de ani de existența. Pentru a marca momentul, ministrul Culturii, nascut și crescut in Falticeni, a transmis online…

- Ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca la Manastirea Sucevita vor fi efectuate lucrari de restaurare a picturii exterioare a bisericii. Bogdan Gheorghiu a participat, alaturi de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, la inaugurarea lucrarilor murale restaurate,…

- Sambata, 19 septembrie, la ora 12.00, Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, va participa impreuna cu Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la inaugurarea lucrarilor murale restaurate, realizate in interiorul Bisericii „Invierea Domnului”, a Manastirii Sucevita. Finanțarea lucrarilor…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte sustinute la Iasi, ca managementul de promovare al fenomenului cultural in Romania a ramas "incremenit in timp", "cel putin de la Revolutie incoace". "Din pacate, nu numai ca nu stim sa promovam foarte…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat miercuri ca este multumit de rectificarea de buget, prioritate avand sustinerea institutiilor din subordine, nu investitiile. Din banii primiti de la Guvern, MC va sustine proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana si functionarea institutiilor…