- Evenimentele culturale nu au reprezentat niciodata vreun risc epidemiologic, iar posibilitatea ca salile de spectacol sa mai fie inchise este spre zero, afirma ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. El mai spune ca exista toate argumentele pentru redeschiderea evenimentelor culturale si contesta distanta…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a declarat optimist, sambata, ca rezultatele evenimentelor pilot vor fi un argument bun in vederea relaxarii normelor dupa 1 iunie pentru evenimentele culturale, aratand ca saptamana viitoare vor fi prezentate INSP si CNSU concluziile acestor evenimente-pilot.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, participa, sambata, la maratonul de imunizare care a debutat in urma cu o saptamana la Castelul Bran si care are loc si in acest week-end si la sfarsitul viitoarelor doua saptamani.

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, considera ca relaxarea masurilor restrictive trebuie coroborata cu o accelerare a campaniei de vaccinare, el explicand ca prin imunizare scade foarte mult probabilitatea ”sa avem recadere din punct de vedere epidemiologic”. ”Esential este sa reducem cat mai…

- Concertele și evenimentele culturale ar putea reincepe anul acesta, insa cu cateva condiții. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat luni seara la B1TV, ca la nivelul Guvernului se iau in calcul patru scenarii pentru reinceperea evenimentelor și automat accesul spectatorilor: Scenariile luate…

- De la 1 iunie, concertele și spectacolele ar putea fi reluate in Romania, potrivit declarațiilor facute de Ministrul Culturii. Ministrul Culturii a anunțat patru propuneri de variante prin care oamenii ar putea participa la evenimentele culturale in acest an. Bogdan Gheorghiu spune ca doritorii vor…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca institutia pe care o conduce lucreaza la un "set de norme" privind sustinerea organizatorilor de festivaluri in contextul pandemiei de COVID-19.