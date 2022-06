Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, doreste ca primariile sa poata oferi cetatenilor, la inceputul fiecarui an, vouchere culturale cu care sa mearga la evenimentele care in prezent sunt cu acces gratuit si tot administratiile publice locale sa preia institutiile nationale de spectacole, cum sunt teatrele,…

- Aproximativ 100.000 de oameni au fost prezenti vineri, in prima zi a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), la cel mai mare spectacol cu drone din Romania, un show prezentat in premiera nationala, in care vedete nu au fost doar aparatele de zbor care au „dansat” pe cer, la peste 100…

- ”Faust” regizat de Silviu Purcarete, primul spectacol sold-out la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu Primul spectacol la care s-au vandut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca”…

- Primul spectacol la care s-au vandut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

- Primul spectacol la care s-au vandut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a carei premiera a avut loc in urma cu 15 ani, cand Sibiul a fost Capitala Culturala Europeana, in 2007.…

- Seria evenimentelor culturale de amploare din aceasta vara va debuta cu Festivalul International ‘Ciprian Porumbescu’, ce se va desfasura in perioada 2 – 5 iunie la Stupca si Suceava, a anuntat luni vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Niculai Barba. Festivalul International ‘Ciprian…

- Producțiile „Faust” și „Povestea prințesei deocheate”, in regia lui Silviu Purcarete, apreciate la nivel național și internațional, vor avea primele reprezentații din acest an in lunile mai și iunie la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a organizat Intalnirea culturala a artiștilor, diplomaților și oamenilor de afaceri din spațiul lingvistic german, eveniment gazduit de Primaria Sibiu in perioada 31 martie – 1 aprilie 2022. Relația reciproca dintre cultura și mediul de afaceri, avand la baza exemplul…