- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca Guvernul reia procedura de inscriere a sitului Rosia Montana in patrimoniul mondial UNESCO. Joi a avut loc un protest, pe aceasta tema, in fata Palatului Victoria. “In urma analizei și consultarilor am luat decizia ca procedura de a inscrie situl Roșia…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca, in urma unei analize si a consultarilor, a decis ca inscrierea sitului Rosia Montana in lista patrimoniului mondial UNESCO sa fie reluata."In urma analizei si consultarilor am luat decizia ca procedura…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat marti ca Guvernul PNL vrea inscrierea sitului Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, urmand sa se consulte cu cei care reprezinta statul roman in litigiul de la Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile…

