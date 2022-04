Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat noua structura a anului școlar, care va avea module de invațare de 6-7-8 saptamani, alternate cu vacanțe scurte, potrivit declarațiilor de presa susținute la finalul ședinței de Guvern. „Avand in vedere și aceasta structura a anului școlar care se bazeaza…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca numarul elevilor ucraineni audienti in scolile din Romania, pe curriculum romanesc, va fi de 1.140 la inceputul saptamanii viitoare, dintr-un total de aproape 34.000 de minori ajunsi in tara noastra in urma conflictului armat din Ucraina. „Din cei aproape…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca dupa ridicarea starii de alerta in Romania scolile functioneaza in baza Legii Educatiei Nationale si nu mai exista obligativitatea purtarii mastii sanitare de protectie, el subliniind ca acest lucru tine "de propria constiinta".

- Avand in vedere ca de astazi nu se mai prelungeste starea de alerta in Romania, incepand de maine se va renunta la anumite restrictii. In acest context, Consiliul National al elevilor atrage atentia ca trebuie sa se trateze cu seriozitate situatia actuala si atrage in continuare atentia asupra nevoii…

- Studenții din Ucraina se pot inscrie in orice moment la universitațile din Romania, chiar daca nu au diplome și acte de studii, și vor beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru anii universitari 2021-2022 și 2022-2023, dupa cum a declarat aseara ministrul Educației, dupa o intalnire cu reprezentanții…

- Aproape toate partiile din Romania ofera gratuitate, timp de jumatate de zi, vineri, pentru toți elevii care vor sa practice sporturi de iarna. Prin acest demers, transportatorii pe cablu vor sa atraga inca o data atenția Guvernului ca elevii merita și tr

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, este pe cale sa se inspire din masurile luate in Franța, unde daca apar cazuri de COVID cursurile merg mai departe. In Franța nu se mai aplica regula implementata in Romania, in 17 ianuarie, prin care o clasa se inchide la trei cazuri de infectare cu SARS-CoV-2…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca numarul elevilor considerati "de top" a crescut de la aproximativ 123.000 in anul 2020 la peste 750.000 in anul 2021, atunci cand s-a facut scoala online, in acest context ministrul considerand ca "ne furam caciula". "In momentul de fata un sfert din elevii…