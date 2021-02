Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a discutat miercuri cu reprezentantii sindicatelor din domeniu, in cadrul unei intalniri organizate la Guvern de premierul Florin Citu, despre salarizarea personalului din invatamant, necesitatea urgentarii vaccinarii personalului din educatie si masurile de reforma…

- Ședința de lucru se va axa pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența. Vor participa prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, viceprim-ministrul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.Planul National de Redresare si Rezilienta este un document strategic,…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- Șeful statului a purtat o discuție cu Sorin Cimpeanu și alți reprezentanți ai Ministerului Educației cu privire la redeschiderea școlilor și investițiile din invațamant prin Planul Național pentru Redresare și Reziliența. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”,…

- Vicepresedintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pentru a-i prezenta propunerile PSD in ceea ce priveste redeschiderea scolilor, a solicita alocarea pentru educatie a unui buget mai extins si a 10% din Planul National…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca o crestere a majorarilor salariale pentru profesori ar putea fi acordata pe anumite criterii de performanta. Potrivit ministrului, cresterile salariale pentru dascali vor fi acordate din fondurile viitorului Plan de Redresare si Rezilienta.…

- Florin Cițu a spus ca au avansat discuțiile intre cele trei partide atat pe programul de guvernare, cat și pe proiectul de buget pentru 2021. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat Intrebat ce minister va gestiona Planul Național de…