Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 30 de institutii publice ale statului roman vor putea sa mute "interactiunea directa de la ghiseu" in format online, a declarat miercuri ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan, la Guvern.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri, o serie de intalniri cu reprezentanti ai unora dintre cele mai mari companii din lume din zona tehnologiei, anume Apple, Amazon si IBM, la discuții fiind prezenți și ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan si ministrul Economiei, Radu Oprea."Discutiile…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistrita, ca saptamana viitoare vor fi stabilite, in cadrul unei reuniuni a comitetului pentru e-guvernare, primele 30 de institutii din Romania care vor migra in cloudul guvernamental, prioritate avand, din punctul…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunța o investiție de 524 milioane euro pentru transformarea digitala a administrației publice.„Prin aceste investiții debirocratizam și simplificam relația cetațeanului cu statul. Peste 3 milioane de romani vor avea acces la servicii…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunța un proiect de digitalizare in județul Dambovița.„Ziua de marți vine cu vești bune! Județul Dambovița face un pas important in transformarea digitala. CITESTE SI Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,4% in luna…

- Mininistrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a anuntat ca a semnat, joi, contractul de finantare pentru migrarea datelor in Cloud-ul Guvernamental si considera ca este „o zi istorica” pentru debirocratizarea tarii noastre. „177 milioane de euro pentru digitalizarea Romaniei. Astazi…

- Bazele de date de la 30 de institutii urmeaza sa fie aduse in cloud-ul guvernamental, in urma semnarii contractului de finantare aferent investitiei privind dezvoltarea cloud-ului si migrarea in cloud, din Planul National de Redresare si Rezilienta, potrivit ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii,…

- Ce spune ministrul Finanțelor despre dispariția dosarelor cu șina din instituțiile publice din Romania. Ce progrese s-au facut Digitalizarea ANAF este o tema recurenta pe agenda publica si trebuie sa livram in cel mai scurt timp contribuabililor din Romania o administratie fiscala moderna si fara dosar…