Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cifrelor, bulgarii platesc de doua ori mai putin decat Romania pentru un kilometru de autostrada, respectiv 3.1 milioane de euro fata de 6.3 milioane. In cadrul unei audieri in parlament, ministrul a prezentat mai multe date potrivit carora costurile partii bulgare sunt mult reduse fata de…

- Bulgaria construiește cele mai ieftine autostrazi din Europa, a spus ministrul bulgar al Dezvoltarii Regionale. Nikolay Nankov a precizat insa ca, in pofida costurilor reduse, calitatea autostrazilor din țara vecina este una buna, relateaza novinite.com . Potrivit cifrelor, bulgarii platesc de doua…

- Lucrarile ar trebui sa demareze in toate tarile riverane (Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Tirana, Grecia) cel tarziu in anul 2019, dar o portiune din autostrada este deja construita la nord de Marea Neagra. Fiecare stat va plati portiunea…

- Compania de curierat expres si coletarie DPD Romania a lansat Express Regional, un serviciu de livrare rapida de plicuri si colete door to door spre Bulgaria, Ungaria si Grecia. Prin DPD Express Regional, timpul de livrare va fi: 24-48h pentru Bulgaria, 48h pentru Ungaria si 48-72h…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, luni, o serie de atentionari pentru tari aflate sub cod portocaliu si galben de vant si ger, cum ar fi Serbia, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina, Slovenia, Italia si Grecia. Prima atentionare a MAE a fost pentru Bulgaria, valabila luni si marti.

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii. Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamant…

- Promoția romaneasca Golden Fighter a parafat un parteneriat cu WLF Union China, urmand sa intre pe piața din Asia de la urmatorul eveniment. Golden Fighter Kickboxing Championship, prin Alin Falcușan, CEO al promoției, a semnat recent un tratat strategic de cooperare cu WLF Union China, acesta avand…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…