- Marius Budai a vorbit, in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre doua investiții extrem de important pe care statul le va implementa in perioada urmatoare.„Ministerul Muncii are de implementat doua investiții strategice in aceasta perioada extrem de importanta! Una este in domeniul ocuparii forței…

- Camera Deputaților a decis luni, 27 februarie, ca ministrul PSD al Muncii sa fie invitat la dezbaterea moțiunii simple depuse contra lui, de USR și Forța Dreptei, pe 6 martie, dupa ce Marius Budai a cerut sa nu fie prezent astazi, pentru ca avea programata o vizita de lucru in Spania.Dezbaterea moțiunii…

- Un numar de 6.710.480 contracte de munca erau inregistrate in Romania in data de 20 februarie 2023, din care 6.175.128 (92,02%) pe durata nedeterminata si 535.352 (7,98%) pe durata determinata, potrivit datelor publicate de ministrul Muncii, Marius Budai, pe pagina sa de Facebook , informeaza AGERPRES…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca exista un numar record de contracte de munca in Romania – 6.710.480. Acest lucru arata, in opinia ministrului, ca masura taxarii contractelor part-time a avut un efect benefic pentru angajatii ale caror contracte s-au transformat in unele cu norma intreaga,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca persoanele care sunt apte sa munceasca si nu vor sa faca acest lucru nu vor beneficia de venitul minim de incluziune. Prezent la o dezbatere despre fondurile europene organizata de europarlamentarul Victor Negrescu, ministrul Muncii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a susținut, sambata, la Alba Iulia, ca persoanele care sunt apte sa munceasca si nu vor sa faca acest lucru nu vor beneficia de venitul minim de incluziune. Prezent la o dezbatere despre fondurile europene organizata de europarlamentarul Victor Negrescu, ministrul Muncii…

- Ministrul Muncii, Marius Budau, anunța luni ca Romania are cel mai mare numar de contracte de munca inregistrate in Registrul General de Evidența a Salariaților (REGES) in ultimii 10 ani, și anume 6.683.885: „Masurile luate in ultimul an de guvernare iși arata efectele benefice”, scrie Mediafax.…

- Peste 6,68 milioane contracte de munca sunt inregistrate in Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cel mai mare numar din ultimii 10 ani, a anuntat, luni, Marius Budai, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Ministrul Muncii a precizat și ca numarul de angajati este de asemenea la un…