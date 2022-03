Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, potrivit News. „La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia…

- In cursul zilei de joi, 10 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.974 de persoane, dintre care 21.003 cetateni ucraineni, in scadere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.080 cetateni…

- In ultimele 13 zile, in Romania au intrat in total 291.081 de refugiați ucraineni si au iesit 208.863, potrivit anunțului facut marți, 8 martie, de Poliția de Frontiera. Practic, aproximativ 82.000 de refugiați se afla acum pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate…

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33. 969 cetateni ucraineni (in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.953 cetateni ucraineni (in…

- In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni (in crestere cu 12 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.055 cetateni ucraineni (in crestere cu…

- Ministerul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca in Romania au trecut granitele peste 170.000 de cetateni ucraineni, fugiti din calea razboiului. Din acestia au ramas pana in prezent aproximativ 58.000 de cetateni ucraineni.

- In data de 28.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.642 de persoane, dintre care 22.596 cetateni ucraineni (in scadere cu aproximativ 4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.660 cetateni ucraineni…