- Un prim caz de coronavirus a fost identificat printre angajații Comisiei Europene, a spus luni o purtatoare de cuvânt, relateaza Reuters. Este vorba de o femeie care s-a întors recent din Italia și care a fost pusa în carantina saptamâna trecuta, a spus un oficial european.…

- In conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, cu modificarile și completarile ulterioare, Hotararea nr. 3 a CNSSU, respectiv Hotararea nr.7 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul…

- Germania se afla la inceputul unei epidemii de coronavirus dupa aparitia unor cazuri noi care nu mai pot duce la sursa originala a virusului in China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, relateaza Reuters. El a cerut ministerelor sanatatii din landuri precum si spitalelor…

- Ministrul adjunct al Sanatații din Iran a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anunțat un consilier al sau, citat de AFP si b1.ro.Teheranul a anunțat, luni, o stare ingrijoratoare din cauza virusului ucigaș din China.

- Toate cele 16 persoane din Vietnam infectate cu noul tip de coronavirus s-au vindecat, a anunțat, marți, ministrul Sanatații din aceasta țara. Oficialul a adaugat ca nicio persoana nu a mai fost infectata de pe 13 februarie, potrivit New York Times .

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, miercuri, dupa audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca in Bucuresti exista un centru de 40 de locuri destinat persoanelor suspecte de...

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a decis alocarea a 10 milioane de euro (11.05 milioane dolari) pentru cercetari cu privire la epidemia cu coronavirus, iar Germania anunta ca un vaccin ar putea fi creat in cateva luni, relateaza dpa si EFE. Comisia a lansat o procedura de urgenta pentru…