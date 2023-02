Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez a anuntat joi un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care va include vehicule blindate de lupta pentru infanterie si sistemul de artilerie Archer, informeaza Reuters. Suedia va trimite 50 de vehicule de lupta pentru infanterie Type 90, blindate si cu senile. Acest vehicul poate…

- Ministerul de Externe transmite ca ministrul Bogdan Aurescu l-a felicitat pe omologul danez pentru preluarea recenta a functiei de ministru al afacerilor externe odata cu instalarea noului Guvern de la Copenhaga la finalul anului trecut, i-a urat succes pe parcursul mandatului sau si a aratat ca expertiza…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, sambata, cu privire la deblocarea unui pachet de asistenta financiara in valoare de 18 miliarde de dolari, ce va fi acordat Ucrainei in 2023. Statele UE au eludat un veto al Ungariei – care bloca asistenta pentru Ucraina ca santaj pentru ca partenerii…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut miercuri declarații rare despre durata razboiului pe care il duce in Ucraina, transmițand ca armata sa ar putea lupta pentru o lunga perioada de timp. In același timp, Putin a dat asigurari ca deocamdata nu va mai fi decretata o a doua mobilizare pentru inrolarea…

- Liderul de la Kremlin se arata nemulțumit de faptul ca Republica Moldova iși depoziteaza gazul cumparat de la Gazprom pe teritoriul Ucrainei. In cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului, Vladimir Putin, a menționat ca ii va cere ministerului rus al Energeticei sa se clarifice aceasta situație. ”Apare…

