- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat ca in acest moment „are sens” includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si a Romaniei si Bulgariei. Intr-un interviu acordat ziarului Kurier, Gerhard Karner a reafirmat pozitia exprimata anterior cu privire la aderarea Croatiei, Romaniei…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…

- „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania. Este important - in cazul sistemului de azil, retineti - ca trei aspecte de baza sa functioneaze: protectia frontierelor externe, refuzurile si distribuirea. Adevarul este…

- Vicecancelarul austriac Werner Kogler a declarat vineri ca susține aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, dupa declarațiile facute anterior de cancelarul Nehammer și ministrul de interne Gerhard Karner care au dat de ințeles ca Austria se opune aderarii. „ „Austria susține in continuare…

