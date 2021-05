Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va co-prezida, joi, impreuna cu omologul sau grec, Nikos Dendias, videoconferinta informala a ministrilor de Externe din statele membre ale Uniunii Europene, avandu-i ca invitati pe ministrii omologi din Republica Albania, Olta Xhacka, respectiv din Republica…

- Dialogul politico-diplomatic, intensificarea relatiei economice, stimularea conectivitatii si necesitatea identificarii de solutii pentru drepturile persoanelor apartinand minoritatii romane din Ucraina au fost teme abordate, vineri, in intrevederea ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat, vineri, in vizita oficiala la Ljubljana, a avut consultari cu omologul sau sloven, Anze Logar, prilej cu care a evidentiat nevoia de solidaritate si unitate in interiorul Uniunii Europene. Discutiile celor doi ministri au vizat, in principal, coordonarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE, care s-a desfasurat la Bruxelles, printre punctele discutate aflandu-se evolutiile in relatia UE - Rusia si abordarea fata de Balcanii de Vest. Potrivit unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut consultari, joi, in format videoconferinta, cu omologul danez, Jeppe Kofod, context in care a subliniat necesitatea dezvoltarii cooperarii economice. MAE informeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES ca cei doi oficiali au exprimat interesul pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, inainte de reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, ca este necesara "o discutie legata de o abordare mai strategica a UE in ceea ce priveste Rusia", potrivit AGERPRES. Relatia UE - Rusia este una…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

