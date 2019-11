Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, in marja reuniunii de la Bruxelles a ministrilor de Externe din statele membre NATO, context in care a evidentiat importanta consolidarii cooperarii dintre Romania si Polonia in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu secretarul de stat american, Michael Pompeo, in marja reuniunii sefilor diplomatiilor din tarile NATO, desfasurata la Bruxelles. Cei doi inalti oficiali au trecut in revista agenda reuniunii ministeriale NATO si au evidentiat…

- Refuzul Parlamentului European de a valida candidatura frantuzoaicei Sylvie Goulard la un post de comisar european reprezinta 'o criza institutionala pentru Europa', a declarat vineri secretarul de stat francez...

- Refuzul Parlamentului European de a valida candidatura frantuzoaicei Sylvie Goulard la un post de comisar european reprezinta 'o criza institutionala pentru Europa', a declarat vineri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, transmite AFP, potrivit Mediafax.'Este…

- Prim-ministrul Maia Sandu s-a intalnit la Bruxelles cu Federica Mogherini, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate.Maia Sandu si Federica Mogherini au discutat despre primele 100 de zile ale Guvernului de la Chisinau, mentionand atat succesele inregistrate,…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat ca Dacian Cioloș și Alianța USR-PLUS sunt campionii ipocriziei in Europa, in condițiile in care in țara fac manifestații teatrale anticorupție, dar la Bruxelles grupul Renew Europe pe care-l conduce Dacian Cioloș are doua propuneri de comisari…

- Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala, seful statului francez, care deja s-a declarat favorabil unei normalizari a relatiilor cu Moscova, tensionate in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, a adaugat: "Trebuie explorate in mod strategic caile unei…

- "In cadrul a ceea ce s-a negociat, trebuie sa se poata face ceva", a declarat Macron primindu-l pe premierul britanic Boris Johnson, cu doua zile inainte de summitul G7. "La fel ca si cancelarul Merkel, sunt increzator in faptul ca intelepciunea colectiva, vointa noastra de a construi trebuie…