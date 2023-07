Stiri pe aceeasi tema

- Vom afla curand soarta contractului de peste un miliard de euro pentru cumpararea de corvete, blocat de aproape 3 ani. Declarația a fost facuta de ministrul Apararii, intr-un interviu pentru TVR Info.

- Daca nu ai facut niciodata dulceața de cireșe acasa nu te lasa intimidata, deoarece de fapt se face foarte simplu! Nu exista ceva mai satisfacator decat sa iți faci propriile gemuri și conserve. Este un proces destul de simplu și este mult mai sanatos decat majoritatea marcilor comerciale. In primul…

- Consiliul Local al municipiului Constanta se reuneste in sedinta ordinara, joi, 29.06.2023, ora 14.00 Pe ordinea de zi se afla si "Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul…

- Fara sa știm putem deveni victime ale furtului. In ultimul timp, hoții recurg la o noua metoda prin vor sa-și ademeneasca victimele. Afla despre ce metoda este vorba și cum te poți feri! Cele mai noi metode folosite de hoți Pentru a putea pune mana pe bunurile tale hoții au creat o noua metoda. Toate…

- Grupul parlamentar al UDMR a elaborat un proiect de lege conform caruia administratiile locale trebuie sa beneficieze, in fiecare caz, de impozitul pe venitul salarial al angajatilor care isi desfasoara activitatea pe plan local.

- Evaluarea naționala pentru elevii de clasa a VI-a nu se mai organizeaza in anul școlar 2022-2023, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Educației. Ce se intampla cu examenul de Bacalaureat?

- PSD a depus un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ce se intampla cu inițiativele similare Un proiect de lege care prevede eliminarea pensiilor speciale ale paralementarilor a fost depus marți, 6 iunie, la Parlamentul Romaniei de catre PSD. Anunțul a fost facut…

- Avand o indelungata experiența in domeniul construcțiilor rezidențiale, dezvoltatorul RPC Group a gandit un nou proiect imobiliar mixt de case, apartamente și spații comerciale, proiect care se transforma in realitate: RPC Village. Localizat in partea de vest a Timișoarei, in zona Mehala, cartierul…