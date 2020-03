Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR-PLUS la Primaria Timișoara, a reacționat, pe pagina sa de Facebook, dupa ce președintele Iohannis a decretat, pentru urmatoarele 30 de zile, stare de urgența in Romania. Astfel, useristul cere Primariei Timișoara, dar și Consiliului Județean Timiș sa prezinte cum…

- PSD nu va merge cu o propunere la Cotroceni„Nu (PSD nu va merge cu o propunere de premier - n.red.). Așa cum a spus președintele Marcel Ciolacu, la Cotroceni, propunerea noastra va fi un premier independent cu miniștrii tehnocrați pana la alegeri. (...) Președintele s-a autopronunțat, ca a spus ca…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș spune, referitor la efectele deciziei Curții Constituționale, ca singura soluție pentru a ieși din ”cea mai grava criza constituționala din ultimii 30 de ani” este aceea ca președintele sa desemneze un nou candidat pentru șefia guvernului. În context, fostul…

- Nicolae Ciuca explica faptul ca militarii nu au pensie speciala, ci pensie de serviciu, iar Armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu, deoarece participarea la teatre de operatii este posibila cu sprijinul colegilor din tara, prin intermediul unei postari pe Facebook.Iata…

- Pe fondul unor grave nemulțumiri legate de abandonarea, timp de 30 de ani, a acestei parți a țarii, ajunsa izolata și saraca, langa statuia lui Cuza are loc, ca in fiecare an, sarbatorirea ”trecerii Milcovului dintr-o sorbire”. Unirea Principatelor Romane va fi celebrata vineri, la Iasi, printr-o serie…

- Premierul Ludovic Orban il primeste, vineri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Intalnirea are loc in contextul situatiei din Orientul Mijlociu. Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, intalnirea este programata la ora 9:00 si va avea…

- "Militarii romani care executau misiuni de instruire si consiliere in Irak nu au fost afectati de atacurile recente cu rachete efectuate de Iran asupra bazelor militare folosite de Armata SUA in Irak", a scris Nicolae Ciuca, pe Facebook. Citeste si Cine e barbatul de la care a pornit razboiul…

- Militarii romani aflați in Irak au fost relocați intr-o alta baza a NATO, in urma crizei care a izbucnit in Orientul Mijlociu dupa uciderea generalului Soleimani. Anunțul a fost facut chiar de președintele Klaus Iohannis, in cadrul vizitei oficiale la Bavaria.