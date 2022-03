Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Vasile Dincu susține ca a aflat de drona care a cazut in Bistrița-Nasaud de la un satean, care il cunoștea și care l-a sunat imediat dupa incident. Ministrul spune ca drona venea cel mai probabil din Ucraina.

- Ministru Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca drona prabusita in Bistrita este ”o jucarie” care are rolul de a cerceta si de a aduna informatii si ca un satean a fost cel care l-a anuntat de aparitia obiectului, avand in vedere ca incidentul s-a produs la cateva sate distanta…

- O drona militara s-a prabușit in curtea unui localnic din Bistrița Nasaud. Cetațeanul din Dumitra le-ar fi precizat politistilor ca aparatul de zbor are insemne rusesti și aproximativ un metru.

- Politistii au fost sesizati de un barbat din comuna Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, ca a gasit duminica seara, in apropierea locuintei, un aparat de zbor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Este vorba despre „un aparat de zbor de mici dimensiuni, fara pilot, tip aeromodel”, menționeaza…

- Polițiștii bistrițeni au demarat o ancheta dupa ce o drona de mici dimensiuni a cazut duminica noaptea in curtea unui localnic din comuna Dumitra. „Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au fost sesizați de un barbat din comuna Dumitra cu privire la faptul ca a gasit un aparat de zbor de mici dimensiuni,…

- IPJ Bistrița Nasaud a fost sesizat duminica de catre un barbat din comuna Dumitra cu privire la faptul ca, in curtea sa a cazut o drona militara cu dimensiunea de aproximativ 1 metru care ar avea insemne rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

