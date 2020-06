Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Diviziei 2 Infanterie Getica Buza reacționeaza dupa decizia din Parlament de impozitare progresiva a pensiilor speciale, postand pe pagina de facebook un mesaj al ministrului Apararii, Nicolae Ciuca. „Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale! De la Alexandru Ioan Cuza pana in prezent militarii…

- Ministrul Apararii Nicolae Ciuca precizeaza, dupa ce Parlamentul a decis impozitarea cu 85% a pensiilor de peste 7.000 de lei, ca pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, ca militarii au beneficiat dintotdeauna de pensii de servici lu ca indatoririle legale ale militarilor fata de tara continua…

- Nicolae Ciuca a declarat ca pensiile militarilor nu sunt speciale și ca, de la Cuza pana in prezent, ei au beneficiat de pensii de serviciu. „Este foarte important sa ințelegem ca nu putem schimba regulile fara sa analizam nici sistemul in sine”, a spus ministrul Apararii.

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca pensiile militarilor nu sunt speciale si ca, de la Cuza pana in prezent, ei au beneficiat de pensii de serviciu. „Este foarte important sa intelegem ca nu putem schimba regulile fara sa analizam nici sistemul in sine”, spune Nicolae Ciuca pe Facebook.

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a subliniat, joi, ca pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. "De la Alexandru Ioan Cuza pana in prezent militarii au beneficiat de pensii de serviciu. Indatoririle legale ale militarilor fata de tara continua si dupa ce trec in rezerva, spre deosebire de orice…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a subliniat, joi, ca pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. ‘De la Alexandru Ioan Cuza pana in prezent militarii au beneficiat de pensii de serviciu. Indatoririle legale ale militarilor fata de tara continua si dupa ce trec in rezerva, spre deosebire de orice…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a condamnat, joi, intr-o rara intervenție publica, impozitarea pensiilor speciale, spunand ca militarii merita pensia de serviciu ținand cont de restricțiile și indatoririle pe care la au in timpul activitații. Poziția ministrului dupa ce parlamentarii partidului…

- "Nu am fost niciodata de acord cu beneficii speciale pentru politicieni. Am spus acest lucru clar in repetate randuri in trecut. Partidul Social Democrat a decis sa iși asume aceasta responsabilitate și sa voteze impozitarea pensiilor speciale - este o abordare in linia modelelor europene care merg…