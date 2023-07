Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, care a sprijinit activ Ucraina in rezistența sa la agresiunea rusa, a confirmat intr-un interviu acordat Sunday Times ca a decis sa iși paraseasca postul in urmatoarele luni. Speculații despre decizia sa au inceput sa apara in presa britanica incepand de…

- Secretarul britanic pentru aparare Ben Wallace i-a comparat miercuri pe doi dintre cei mai importanti lideri militari rusi, ministrul apararii, Serghei Soigu, si seful Statului Major al armatei, Valeri Gherasimov, cu doi bufoni celebri ai filmelor de comedie: Laurel si Hardy (Stan si Bran), relateaza…

- Fortele speciale britanice sunt vizate de o ancheta independenta aflata in desfasurare, fiind suspectate de comiterea unor activitati ilegale in Afganistan, in principal de omorarea unor civili in urma cu un deceniu, a anunțat miercuri, 5 iulie, secretarul Apararii de la Londra, Ben Wallace, scrie Agerpres…

- Ministrul rus al Apararii, Șoigu, a susținut ca Rusia a recrutat 114.000 de militari pentru servicii contractuale și 52.000 de voluntari – menționand ca 1.336 de oameni semneaza contracte cu Ministerul Rusiei in fiecare zi.

- Moartea unui pilot american doborat de rusi a fortat negocieri Washington-Moscova si a dus la evitarea unui razboi nuclear in ultimul moment. Un avion de lupta rusesc aproape ca a doborat un avion de recunoastere neinarmat deasupra Marii Negre, ceea ce ar fi putut atrage NATO si SUA intr-un razboi direct…

- Forțele aeriene ucrainene ar fi modificat un avion de recunoaștere Su-24MR „Yellow 60” din cadrul Brigazii a 7-a de aviație tactica pentru a transporta rachete cu raza lunga de acțiune Storm Shadow donate de Marea Britanie. Aceaste rachete care beneficiaza de tehnologia „stealth”, produse de MBDA, …

- Ministrul apararii al Marii Britanii, Ben Wallace, a dezvaluit ca este interesat in a-i succeda secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, al carui post va deveni vacant in cursul acestui an.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca avioanele ucrainene de lupta au lovit doua obiective industriale din orașul Luhansk, aflat sub control rusesc, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit Rador.Reuters nu a…