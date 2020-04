Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a discutat, joi, la telefon, cu omologul sau moldovean, Alexandru Pinzari, ocazie cu care a subliniat sprijinul pe care tara noastra este dispusa sa il acorde Republicii Moldova pentru un "parcurs european ireversibil". Discutia a avut loc in contextul in care tara noastra a trimis, joi, o echipa de medici si material sanitar in tara vecina, ca sprijin in contextul pandemiei COVID-19. Potrivit MApN, cei doi ministri au discutat si despre cooperarea dintre cele doua armate, in contextul in care, recent, s-au implinit 10 ani de la instituirea Parteneriatului…