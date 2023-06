”Ma bucur sa inchei o frumoasa etapa in cea mai darza echipa guvernamentala, care pana in ultimul moment a ales sa faca ce este bine pentru romani si pentru Romania. Asa cum au aratat in cei 148 de ani, dar mai ales in ultimii trei ani, liberalii nu au fugit niciodata de asumarea deciziilor si nu au ramas niciodata de dragul functiei. In schimb, in PNL a fost mereu responsabilitatea mostenita de a face ce e corect. Am simtit zilnic aceasta responsabilitate, pe care am ales sa o transform in rezultate. Ca ministru liberal, am inceput mandatul prin a debloca tot ce s-a putut pentru incurajarea consumului…