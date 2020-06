Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban, transmite Agerpres. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii…

- Mai putin de 100 de milioane de lei au fost incasate din amenzile aplicate in perioada starii de urgenta, a anuntat, duminica, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in conditiile in care valoarea totala a amenzilor se ridica la peste 600 de milioane de lei, transmite Agerpres. “Au fost incasate…

- Normele care trebuie respectate la redeschiderea teraselor au fost publicate in Monitorul Oficial, dupa anunțul facut de Guvern privind reidicarea acestor restricții de la 1 iunie. La o masa vor putea sta maximum patru persoane, daca nu sunt membri ai aceleiasi familii, si nu se vor transfera meniuri,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a aratat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active dupa data de 1 iunie va fi parcurs in prima lectura. “Il introducem in prima lectura. Atentie, el trebuie sa intre in vigoare pana in data de 1 iunie,…

- Un profesor de fizica din Iași explica tehnic in ce condiții un termoscaner poate arata o temperatura corporala mai mica decat in realitate, astfel ca o persoana bolnava, cu o infecție in corp, poate intra intr-un spațiu inchis cu o temeperatura afișata sub 37 de grade, iar in realitate ar putea avea…

- Proprietarii de restaurante, terase, locuri de joaca sau cazinouri care se simt discriminați fata de alti antreprenori care si-au putut redeschide afacerile dupa incetarea starii de urgenta pot ataca in instanta Hotararea de Guvern emisa, luni, prin care se instituie starea de alerta. Chiar daca Legea…

- SpaceX a suspendat lansarea unei noi transe de sateliti din reteaua Starlink, prevazuta duminica aceasta de la Centrul Spatial Kennedy, din cauza unei furtuni tropicale care s-a format in apropiere de coastele Floridei, relateaza EFE, preluata de Agepres. Lansarea a fost amanata pentru marti 19 mai,…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…