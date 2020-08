Ministrul Mediului, deputatul PNL Costel Alexe, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca are convingerea ca motiunea de cenzura a PSD nu va trece luni in Parlament, mentionand ca la alegerile parlamentare "Romania are sansa sa scape pentru totdeauna de acest partid toxic".



"Cred ca nici presedintele PSD nu si-a calculat foarte bine pasii pentru aceasta motiune, nu a mai asteptat decizia Curtii Constitutionale. Pe ultima suta de metri, Ciolacu a afirmat pe pagina de Facebook ca motiunea va fi dezbatuta si votata luni. Ulterior s-au intalnit birourile permanente reunite…