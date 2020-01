Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile mandatului sau va fi lupta impotriva ''vanatorilor de subventii''.



"Avem de gand ca in noul Program National Strategic sa evitam cat mai mult banii care merg spre acesti vanatori de subventii, adica oameni sau fonduri de investitii care isi plaseaza banii in agricultura doar cu scopul de a vana aceste subventii si mai putin de a face treaba in agricultura. Vrem sa directionam cat mai multi bani catre cei care au o traditie in a cultiva…