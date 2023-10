Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din județul Giurgiu se vor bucura de doua centre de colectare legume și fructe, dupa o investiție totala de 8 milioane de euro. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și președintele PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina, au dezvaluit ca in localitațile Comana și Varaști, din județul Giurgiu,…

- Fermierii din județul Giurgiu se vor bucura de doua centre de colectare legume și fructe, dupa o investiție totala de 8 milioane de euro. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și deputatul Marian Mina au dezvaluit ca in localitațile Comana și Varaști, din județul Giurgiu, se va construi cate un centru…

- Centrul de legume si fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare si spatii de depozitare cu temperatura controlata. ”Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile si de primarii comunelor din bazinul legumicol Dabuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de…

- Centrul de legume si fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare si spatii de depozitare cu temperatura controlata. ”Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile si de primarii comunelor din bazinul legumicol Dabuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca anul acesta va incepe construirea pentru primele șașe centre de colectare a legumelor și fructelor produse in Romania, din totalul celor 15. Vineri, acesta a fost și a vizitat terenul viitorului centru, care va fi amplasat in comuna Mihailești, aproape…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca anul acesta va incepe construcția primelor șase centre de colectare a legumelor și fructelor, dintr-un total de 15 care vor fi construite in Romania. „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat vineri ca anul acesta va incepe construirea primelor sase centre de colectare legume-fructe.Ministrul le-a prezentat vineri, 22 septembrie, autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume-fructe…

- „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi, am prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si am fost in teren pentru a vedea unde va fi amplasat acest centru”, a scris Florin Barbu, vineri pe Facebook. Ministrul…