Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, joi, ca va sustine adoptarea TVA zero la alimentele de baza, in cazul in care o astfel de hotarare va fi luata la nivel guvernamental.

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a anuntat, joi, ca a fost constituita echipa de negociere pentru preluarea fabricii de zahar de la Ludus, iar statul va cumpara fabrica in parteneriat cu fermierii.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a declarat, miercuri, ca in aceste momente, risipa alimentara este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane, pentru ca in Romania, in 2021 s-au aruncat la gunoi cel putin 2 miliarde de kg de alimente.

In cazul unei crize alimentare la nivel global, Romania nu este in zona de risc, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, vineri, la B1 TV.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, afirma, miercuri seara, ca isi doreste o intensificare a relatiilor comerciale dintre Romania si Iordania, cu beneficii de ambele parti.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a transmis, miercuri, ca a luat toate masurile pentru a asigura fermierilor care se afla in zonele viabile pentru irigal accesul la apa, mai devreme, potrivit news.ro,

Ministrul Agriculturii, Adrian-Ionut Chesnoiu, a dat asigurari vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca Romania nu se va confrunta cu o criza alimentara.

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, participa luni la Consiliul Agricultura si Pescuit de la Bruxelles.