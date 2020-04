Stocurile de alimente sunt foarte mari, mai ales la producatorii romani, si sunt suficienti miei pentru masa de Paste, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Exista foarte multe stocuri, mai ales la producatorii romani. Nu stiu exact cum stau magazinele, dar producatorii romani au stocuri de legume, de produse lactate si lapte, de carne de vita, de oua, de carne de pasare si, cu siguranta, sunt suficienti miei pentru masa de Paste. Anul acesta am facut o derogare in plus fata de derogarile pe care le dadeam de fiecare data in perioada sarbatorilor…