- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, s-a intalnit marti cu mediul asociativ din sectorul bovin. In cursul zilei vor urma intalniri si cu crescatorii de porci si de pasari.”Am prezentat bugetul pe anul 2024 al Ministerului Agriculturii, am discutat cu asociatiile toate problemele…

- Desi toti reprezentantii asociatilor prezente la discutii au declarat ca sunt multumiti de ceea ce au obtinut in urma negocierilor cu ministrul Agriculturii, in timpul declaratiilor de presa mai multi oameni au demarat un protest in jurul ministerului, cu masinile, claxonand si solicitand plata subventiilor…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…

- Danut Andrus a declarat sambata ca ministrul Agriculturii si-a asumat mai multe masuri care fusesera solicitate de protestatari. Printre solicitari s-a aflat si masura amanarii ratelor, Andrus explicand ca este vorba de “acea ordonanta de urgenta care se afla la avizare in Consiliul Concurentei cu…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, anunța pentru fermieri o subvenție de 100 de euro pe hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, suma alocata din bugetul pe anul 2024. „Vom plati pentru cele 3 milioane de hectare din Romania 100 euro subvenție directa catre fermieri,…