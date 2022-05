Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: „In PNRR nu s-a prevazut macar un euro pentru irigații!” Intr-o țara precum Romania care nu are apa, canalizare și gaze, Planul Național de Redresare și Reziliența elaborat in special de USR a batut toate recordurile la irosirea banului public strans din taxele și impozitele platite…

- De la 1 iulie, programul Rabla va avea modificari. Astfel, posesorii mașinilor mai vechi de 15 ani vor primi o prima de casare diferita fața de cat a fost pana in prezent. Un nou program „Rabla”, prin care cei care isi caseaza masinile mai vechi de 15 ani pot primi prima de „cel putin 3.000 de lei”,…

- Un studiu de oportunitate privind achizitionarea a 200 de troleibuze noi, cu o autonomie de minim 20 de kilometri, cu aproape 130 de milioane de euro fara TVA, se regaseste pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General a Municipiului Bucuresti (CGMB) de joi. „Se aproba studiul de oportunitate ‘Achizitionare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…

- Cei 2.000 de specialiști angajați in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in direcțiile de sanatate publica și in serviciile de ambulanța vor putea fi menținuți in sistemul de sanatate, a decis luni Guvernul Romaniei. Vor trebui sa dea totuși un exemen pe post. Prin…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a precizat ca Planul Național Strategic care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022 prevede posibilitatea apariției unor fabrici mari, care sa proceseze o cantitate mare de materie prima care se produce in Romania. Astfel incat „din granarul Europei sa devenim…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, anunța un sprijin direct de 15 milioane de lei pentru producatorii de cartofi, dar și un program de 50 milioane euro finanțat prin Planul National Strategic pentru infiintarea de depozite. Chesnoiu a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, susține ca Romania are asigurate stocurile de alimente si cereale necesare consumului intern si nu exista probleme din punct de vedere al aprovizionarii magazinelor cu alimente. Declarația are loc in contextul in care din cauza blocarii…