Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, 16 martie, ca legea offshore pentru gazele din Marea Neagra va fi prezentata in sedinta coalitiei de guvernare PSD-PNL-UDMR care are loc astazi. „Este primul punct astazi, pe ordinea de zi la coaliție. Vom vedea cum arata”, a spus Florin Cițu la Parlament.…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni, 14 martie ca Ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu, trebuie sa prezinte ultimele modificari la legea offshore pentru gazele din Marea Neagra. Cițu a anunțat ca marti, 15 martie, va avea loc sedinta coalitiei de guvernare PSD-PNL-UDMR pe aceasta…

- Magistrații Curții Constituționale anunța, astazi, decizia in urma examinarii sesizarile privind controlul constituționalitații unor prevederi din Legea nr. 92, din 29 mai 2014, și din Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.

- “Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza agentii economici cu privire la faptul ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul tarii noastre nu au nevoie de aviz de angajarepentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, potrivit Legii nr. 200/2020…

- Premierul Canadei Justin Trudeau inasprește tonul și anunța recursul la legea privind masurile de urgența pentru a pune punct manifestarilor impotriva restricțiilor sanitare, transmite Euronews. Aceasta lege ofera guvernului federal puteri extinse pentru a lupta contra manifestarilor contra restricțiilor…

- Energia electrica s-ar putea scumpi și mai mult decit a estimat inițial Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica. ANRE va reexamina tarifele intr-o ședința care va avea loc in data de 15 februarie. Asta in condițiile in care s-a majorat prețul la gaz și cel de furnizare a energiei electrice…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii persoane juridice ca, pe perioada aplicarii prevederilor art. I din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea…

- Ministrul Energiei anunța modificari la legea plafonarii prețurilor la energie. Noi masuri in ședința de luni a coaliției Membrii coaliției de guvernare se intalnesc luni intr-o ședința prin care ar putea fi stabilite noi masuri pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele crizei provocate…