Stiri pe aceeasi tema

- Au fost modificate conditiile de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, ceea ce pana acum a dus la instrainarea unei bune parți din teritoriul național, iar Romania s-a tot lasat cucerita prin notariat. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din data de 14 august 2020 a fost…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din data de 14 august 2020 a fost publicata Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii–cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001…

- Modificarile aduse de Legea nr. 175/2020, privind vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan, care vor intra in vigoare pe 13 octombrie, ar putea descuraja tranzactiile cu terenuri agricole, iar preturile pentru terenuri agricole situate in extravilan ar putea suferi o crestere substantiala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, pentru AGROINFO, ca fermele forțate de Legea mirosurilor sa se mute trebuie despagubite. AGROINFO l-a intrebat pe ministrul Adrian Oros ce propuneri concrete va face Ministerul Agriculturii catre Ministerul Mediului pentru elaborarea normelor de aplicare…

- Ministerul Agriculturii vrea sa modifice mai multe articole din legea „mirosurilor” care pot crea premisele unor abuzuri asupra fermierilor. Prezent la Timișoara, ministrul Adrian Oros s-a referit la acele prevederi care vizeaza fermele sau exploatațiile agricole ridicate in extravilan inainte de extinderea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat sambata decretul pentru promulgarea Legii carantinei, a anuntat Administratia Prezidentiala. Legea care va da Guvernului din nou parghii legale sa blocheze externarile persoanelor infectate cu COVID-19 intra in vigoare de marti.