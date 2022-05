Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a propus Comisiei Europene identificarea unor solutii rapide la nivelul UE pentru a veni in sprijinul beneficiarilor publici si privati ai programelor de dezvoltare rurala ale caror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel…

- Oficialii Uniunii Europene au purtat discutii la Viena cu reprezentanti ai Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol, pe fondul solicitarilor grupului de a creste productia si pe masura ce UE ia in considerare potentiale sanctiuni pentru petrolul rusesc. ”Am putea observa pierderea a peste 7 milioane…

- Guvernul pregatește un plan național pentru ajutorarea refugiaților Dan Carbunaru. Foto: Guvernul României. Guvernul pregatește un plan național pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina care au venit la noi în țara. Pâna…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti seara, la Isaccea, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii…

- Eurodeputatul Victor Negrescu dupa discuția cu Comisarul European, Ylva Johansson, despre extinderea Schengen: “Romania poate supune la vot aderarea la Schengen fara teama de o noua evaluare” Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat Comisarului European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat luni, 7 martie, ca razboiul din Ucraina nu va limita exportul de cereale al Romaniei deoarece produce mai mult decat consuma.Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a fost intrebat, luni, 7 martie, daca Romania va lua o decizia de limitare…

- Miniștrii de Finanțe din statele Uniunii Europene au agreat, impreuna cu Comisia Europeana, principiile de acțiune in urma intervenției militare a Rusiei asupra Ucrainei, in cadrul unei sesiuni speciale privind consecințele economice și financiare ale acestei acțiuni. Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu,…

- Noi masuri anunțate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a sprijini Ucraina, iar prima dintre ele este cea referitoare la faptul ca Uniunea Europeana va finanța achiziționarea și livrarea de arme și echipamente catre Ucraina. Alte masuri de sancționare a Rusiei se refera la…