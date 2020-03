Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, aflat la nivelul de peste un miliard de euro, si sa revina la...

- Deputatul PNL de Cluj, Adrian Nechita Oroș, ministru demis al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in cabinetul Ludovic Orban, ar vrea sa-și continue cariera politica in administrația locala....

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Nechita-Adrian Oros, discuta joi, la Sibiu, cu mai multi crescatori de oi din zona despre problemele pe care acestia le au. "Astazi (joi n.r.) vreau sa ma intalnesc cu crescatorii de ovine din aceasta zona. Am venit la invitatia lor. Sunt foarte multe probleme…

- Dupa ce Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N8 intr-o ferma de gaini ouatoare din județul Maramures, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a intervenit, potrivit unui comunicat al ANSVSA.Astfel, s-a…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat despre pozitionarea celor doua state in raport cu viitoarea Politica Agricola Comuna si despre actualizarea…

- Ziarul Unirea Concedieri pe banda rulanta in Guvern: Posturile dintr-un minister și de la AFIR vor fi reduse cu 15% Concedieri pe banda rulanta in Guvern: Posturile dintr-un minister și de la AFIR vor fi reduse cu 15% Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian ... Concedieri pe banda rulanta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca marti vor intra in contul ministerului peste 1,024 miliarde de euro, conform declaratiei de cheltuieli APIA. "Vreau sa va informez ca astazi BNR a confirmat ca intra maine (marti - n.r.), in contul Ministerului Agriculturii,…