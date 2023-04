Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar USR din Senat, Radu Mihail, a anuntat, luni, ca premierul Nicolae Ciuca va fi invitat din nou la dezbaterea „Ora Guvernului” pe 24 aprilie, adaugand ca acesta este „obligat” sa vina in fata Parlamentului. „Am intrebat (in Biroul permanent) daca domnul prim-ministru Ciuca…

- Audiat in Parlament, pentru scandalul Bastroe, ministrul de Extrene Bogdan Aurescu ne indeamna la calm și așteptare. Mai mult, Aurescu susține ca MAE a acționat competent și prompt, dar nu toate detaliile pot fi facute publice. Bogdan Aurescu a dat explicații in Parlament, la Ora Guvernului și a declarat…

- USR il cheama pe premierul Nicolae Ciuca in Parlament pentru a explica de ce protejeaza pensiile speciale si vrea sa pierdem banii din PNRR pentru crese, scoli, autostrazi si cai ferate moderne, demne de o tara europeana si de anul 2023, a anuntat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, Ionut Mosteanu.…

- Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt chemați in Camera Deputaților. Novak este așteptat pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Ministrul…

- Deputatul USR Alin Apostol critica intenția coaliției PSD-PNL-UDMR de a crește salariile pentru bugetarii care lucreaza in domeniul agricol, mai exact in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), instituție subordonata Ministerului Agriculturii: ”Mi se pare un proiect de lege…

- USR a depus o solicitare prin care ministrul Educatiei sa vina la „Ora Guvernului” in plenul din 1 martie al Senatului, de la ora 11.30, pentru a oferi explicatii cu privire la situatia legilor Educatiei. Liderul senatorilor USR Radu Mihail considera ca este inacceptabil felul in care Ligia Deca amana…

- USR a anuntat luni, ca Senatul Romaniei l-a invitat oficial la Ora Guvernului pe Catalin Predoiu, dupa ce acesta a declarat ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. ”In sfarsit am reusit sa obtinem ca Senatul Romaniei…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, va da explicații in Parlament, la Ora Guvernului, la solicitarea senatorilor USR. Predoiu va trebui sa spuna despre implicarea pe care a avut-o in cazul dosarului fostului soț al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, de la Curtea de Apel București, despre care a…