Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul firmelor care nu realizeaza lucrari dar sunt specializate pe „contestații” in transporturi continua sa prospere in Romania. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca in prezent exista litigii in care diverse companii cer CNAIR aproape un miliard de euro. Fii la curent…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru dezvoltarea infrastructurii Portului Braila, danele 26 si 27, o investitie in valoare de 126,824 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021, insa Romania este statul membru cu cel mai mic avans al productiei industriale in ritm anual, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca peste 90% din garile si haltele din Romania arata similar garii din Mariupol, punctand ca este normal ca ele sa fie preluate de catre autoritatile locale, CFR neavand forta necesara pentru a investi in aceasta zona, conform Agerpres. Fii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, vineri, ca multe gari din Romania arata ca dupa razboi, iar la Ministerul Transporturilor se lucreaza la cadrul legal pentru transferul garilor de la CFR in administrarea autoritatilor locale, care doresc sa le preia si sa le modernizeze, anunța…

- Comisarul european Adina Valean, responsabil pentru transporturi, efectueaza o vizita la Bucuresti in perioada 11-12 aprilie, unde va avea o intalnire cu ONG-uri, voluntari si reprezentanti ai CFR, in Gara de Nord, dar si intrevederi cu premierul Nicolae Ciuca si vicepremierul Sorin Grindeanu, informeaza,…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților din Romania, Dan Barna, crede ca Republica Moldova are toate șansele de a fi acceptata mai ușor in Uniunea Europeana. Acest lucru se poate intampla pe fundalul razboiului ruso-ucrainean, care ar putea grabi unele procese birocratice. Fii la curent cu cele…

- Grindeanu: 80 – 90% din garile si halte din Romania arata ca dupa razboi. Jalnic / Nu exista forta pentru a fi refacute si le transmitem catre autoritatile locale Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…