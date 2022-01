Stiri pe aceeasi tema

- Șeful marinei germane și-a dat demisia dupa ce a fost criticat atat in țara, cat și in strainatate pentru comentariile pe care le-a facut cu privire la Ucraina și Rusia , care au devenite virale, relateaza Euronews. Viceamiralul Kay-Achim Schonbach a declarat vineri, in timpul unei vizite in India,…

- Rusia prefera discuțiile directe cu SUA, ceea ce ii nemultumeste pe europeni, in randul carora incep sa iasa la suprafata abordari diferite cu privire la o reactie in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei. Observatorii noteaza atitudinea ezitanta a Germaniei, a carei economie are nevoie de gazele…

- Moscova a transmis in decembrie Washingtonului o serie de cereri, in special incetarea extinderii NATO si retragerea trupelor acestei aliante din statele care au aderat la ea dupa 1997, discutiile initiate pe 10 ianuarie neconducand pana in prezent la niciun rezultat.Rusia privilegiaza aceasta negociere…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa se întoarca pagina în cazul otravirii liderului opozitiei ruse Alexei Navalnîi, din lipsa de probe.„Am trimis mai multe solicitari din partea Procuraturii ruse pentru a obtine materiale care sa confirme otravirea. Nu exista…

- Kremlinul și un oficial al Casei Albe, au anunțat vineri ca președintele SUA, Joe Biden și cel rus, Vladimir Putin vor discuta, marți, intr-o teleconferința, pe tema conflictului de la granița Rusiei cu Ucraina, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al…

