Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta declarata in Republica Ceha din cauza pandemiei de coronavirus ar putea dura pana la Craciun, a avertizat duminica ministrul de interne Jan Hamacek, citat de Agepres. Revenirea la normalitate nu este o chestiune de zile, ci mai degraba de saptamani si luni, daca ne referim la timpul…

- Starea de urgenta declarata in Republica Ceha din cauza pandemiei de coronavirus ar putea dura pana la Craciun, a avertizat duminica ministrul de interne Jan Hamacek, anunța AGERPRES.Revenirea la normalitate nu este o chestiune de zile, ci mai degraba de saptamani si luni, daca ne referim…

- Parlamentul de la Praga a prelungit pana pe 20 noiembrie starea de urgenta prin care guvernul minoritar condus de Andrej Babis incearca sa stopeze transmiterea accelerata a noului coronavirus in Republica Ceha, devenita a doua tara membra a UE cu cea...

- Masura ar urma sa fie adoptata de guvern miercuri si ar fi a doua de acest gen de la inceputul pandemiei.Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID 19, au anuntat, luni, separat premierii celor doua tari care au inregistrat…

- Slovacia si Republica Ceha vor declara starea de urgenta, au anuntat, luni, premierii celor doua tari, in conditiile in care se inregistreaza o crestere puternica a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, au anuntat, luni, premierii celor doua tari, in condițiile in care se inregistreaza o creștere puternica a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta. Dupa iesirea din starea de urgenta, Romania a intrat, pentru prima data, in starea de alerta la data de 15…

- Israel e prima țara din lume care declara din nou stare de urgența și inchide tot, din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a fost luata dupa o noua explozie a numarului nou de cazuri. The post Prima țara din lume care declara din nou stare de urgența și inchide tot, din cauza pandemiei de coronavirus…