- Daca tancurile rusesti ar ajunge la Kiev, ar incepe al „Treilea Razboi Mondial", a declarat vineri ministrul italian al apararii, Guido Crosetto, in cadrul unei conferinte la Roma pe tema „Perspective europene pentru o aparare comuna", relateaza EFE.

- O fetița in varsta de 6 ani este a doua victima a alunecarii de teren care s-a produs ieri in Insula italiana Ischia. Fetița a fost gasita in casa sa de salvatori, sub o saltea, scrie ziarul La Reppublica. Tot azi echipajele au mai descoperit trupul unei batrane care va fi dus la morga. In continuare…

- Trupele ucrainene au inspectat sambata (12 noiembrie) echipamente militare abandonate de trupele rusești in timpul retragerii fulgeratoare. Ministerul rus al Apararii a declarat ca toate forțele și echipamentele rusești au fost transferate pe malul estic al raului Dnipro. Acesta a precizat ca retragerea…

- Kremlinul a declarat vineri ca retragerea forțelor rusești din Herson nu va schimba statutul regiunii, pe care Moscova a proclamat-o parte a Rusiei dupa ce a trecut la anexarea acesteia din Ucraina, relateaza Reuters . Rusia a revendicat Hersonul și alte trei regiuni ucrainene dupa ce a organizat ceea…

- Vestea data de ministrul rus al Apararii, privind retragerea trupelor rusești din regiunea Herson pe malul stang al raului Nipru a generat mari dileme in randul Ucrainei și Occidentului, nefiind clar motivul pentru care oamenii lui Putin parasesc o zona de interes. Dupa anunțul facut de Serghei Șoigu,…

- Armata ucraineana a inițiat noaptea trecuta mai multe atacuri asupra unor localitați ocupate de ruși in regiunea Herson, la vest de raul Nipru. In paralel, in regiunea Lugansk, 21 de soldați ruși s-ar fi predat voluntar forțelor ucrainene. „Comandanții ne-au abandonat. De trei zile nu am mancat, nu…