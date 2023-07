Miniștrii desemnați vor depune astazi la ora 14:30, juramintul de investire, in prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a prim-ministrului Dorin Recean. Evenimentul se va desfașura in incinta Președinției Republicii Moldova, anunța purtatoul de cuvint al Executivului, Daniel Voda. Amintim ca in data de 14 iulie, premierul Dorin Recean a anunțat ca trei miniștri, Ana Revenco d