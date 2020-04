„Recomand izolarea voluntara la domiciliu, recomand distanțarea sociala, evitarea locurilor aglomerate, recomand liniște sufleteasca și recomand niște sarbatori mai altfel anul acesta pentru a avea la anul niște sarbatori deosebite”, a declarat Nelu Tataru, la Digi 24. „Eu militez in continuare pentru o izolare voluntara, suntem inca intr-un moment in care mai putem avea persoane care se pot infecta, mai avem anchete epidemiologice destul de complexe. Ne aflam intr-un scenariu in care toți pacienții care se prezinta sunt suspecți de coronavirus”, a explicat ministrul Sanatații. Tataru a adaugat…