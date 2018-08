Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece ministri australieni si-au prezentat demisia, fiind o noua lovitura pentru premierul Malcolm Turnbull, care s-ar putea confrunta cu o noua tentativa de ''puci'' in propriul partid, relateaza miercuri AFP. Seful guvernului de centru-dreapta si-a salvat marti…

- Seful guvernului de centru-dreapta si-a salvat marti pozitia sa de drept intr-un vot intern in cadrul Partidul sau Liberal, care este devansat in sondaje de opozitia laburista cu un an inainte de alegeri. Turnbull a intrunit 48 de voturi impotriva si 35 pentru in cazul ministrului sau de interne…

- Vicepresedintele PMP Catalin Cristache, participant la mitingul impotriva guvernarii PSD care s-a soldat cu peste 400 de raniti, solicita declansarea unei anchete penale impotriva ministrului Carmen Dan si a lui Liviu Dragnea dupa interventia in forta a jandameriei de aseara.„Jandarmii au…

- Mai multe surse din guvernul Australiei au spus pentru postul de televiziune ABC ca sunt de parere ca SUA sunt pregatite sa bombardeze facilitațile nucleare ale Iranului. Totul s-ar putea intampla in luna august, iar Australia este gata sa identifice posibile ținte.

- Consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului, a declarat luni, in cadrul unei dezbateri, ca mediul de afaceri este "coloana vertebrala a economiei" si ca este adaugat pe lista obiectivelor Agendei 2030 privind dezvoltarea durabila.…

- Peste 6.000 de manifestanti, din Sibiu, Timisoara, Cluj si Brasov protesteaza duminica seara, in strada, impotriva Guvernului si a modificarilor Codului de procedura penala. *** Peste 4.000 de sibieni, potrivit organizatorilor, s-au adunat duminica in Piata Mare din centrul istoric al…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…