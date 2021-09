Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a denuntat din nou luni, pe pamant american,"o lipsa de consultare" din partea Statelor Unite in criza submarinelor, precum si perpetuarea reflexelor unei perioade despre care spera ca s-a incheiat, transmite AFP. "Subiectul este in primul…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a denuntat luni "lipsa de loialitate" din partea SUA in criza submarinelor pe care o traverseaza cu Franta, relateaza AFP. Uniunea Europeana cere Washingtonului o "clarificare" pentru "a incerca sa inteleaga mai bine care sunt intentiile din…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre „criza grava” provocata de torpilarea unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o „minciuna (...), o duplicitate (... ), o pierdere majora a increderii” si „un dispret” din partea aliatilor Frantei, noteaza…

- Statele Unite si-au exprimat vineri regretul în legatura cu rechemarea ambasadorului francez pentru consultari si intentioneaza sa ramâna "angajate în zilele viitoare pentru a rezolva diferendele" cu Parisul, informeaza AFP și Agerpres. "Am fost în contact strâns…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta pentru a analiza situatia din Afganistan, unde statele occidentale isi intensifica operatiunile de evacuare, au indicat mai multi diplomati pentru AFP. „In urma ultimelor evolutii din Afganistan si dupa o comunicare…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de criza, marți, pentru a discuta recenta cadere a Afganistanului in mainile talibanilor, a anunțat șeful diplomației europene, Josep Borell, relateaza Reuters.