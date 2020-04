Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) ia in considerare posibilitatea maririi cuantumului amenzii pentru munca la negru realizata pe perioada starii de urgenta, a declarat, vineri, secretarul de stat din ministerul de resort, Tudor Polak, intr-o conferinta de presa transmisa online.…

- Guvernul vrea sa dea o ordonanța de urgența prin care se stabileste ca rezidentii aflati in ultimul an de pregatire care au finalizat stagiul de rezidentiat pe perioada starii de urgenta "se reincadreaza pe perioada determinata, pana la data de 31 octombrie 2020".Totodata, pentru rezidentii…

- Un somer „tehnic” primeste o indemnizatie cuprinsa intre 1.000 si 4.000 de lei net pe luna, platita de stat. In calculul somajului tehnic nu sunt incluse veniturile din bonusuri sau din tichete de masa....

- ORDIN… Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a emis un ordin de interdictie pentru persoanele varstnice prin care acestea nu mai au voie in institutiile publice ale Ministerului Muncii, pe perioada starii de urgenta. „Pe toata perioada starii de urgenta, in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si…

- Toti angajatorii care in aceasta perioada au aplicat masura suspendarii temporare a contractelor individuale de munca, avand in vedere efectele epidemiei cu noul coronavirus, se califica pentru primirea ajutorului de somaj tehnic, care se va aplica pe perioada starii de urgenta."In noua forma propusa…

- AJOFM Teleorman – precizari privind șomajul tehnic in Economie / on 23/03/2020 at 12:23 / Pe perioada starii de urgenta, instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din…

- Controalele la angajatori, care cad in sarcina Inspectoratelor Teritoriale de Munca, au fost suspendate pe perioada instituirii starii de urgenta, cu exceptia celor care vizeaza punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, respectiv a celor prin care se…

- Angajații CFR ar putea lucra doar 4 zile pe saptamana, cu diminuarea salariului cu 20%, pe perioada starii de urgenta Personalul companiilor CFR Calatori si CFR Marfa ar putea avea programul de lucru redus de la cinci zile la patru zile pe saptamana, in perioada instituirii starii de urgenta, pe fondul…