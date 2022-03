Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile au crescut simțitor, iar unele produsele alimentare costa mult mai mult acum decat la inceputul anului. Cel mai mult s-ar fi scumpit laptele. Daca in ianuarie acesta costa 5,19 pe litru, in martie a ajuns la 5,60 lei pe litru. Urmeaza apoi scumpirea la faina. La inceputul anului se platea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a solicitat Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), demararea unei ample actiuni de verificare a pietei combustibilului din Romania, conform atributiilor legale. “In baza dispozitiei date de Prim-ministrul…

- Consiliul Concurenței din Romania a anunțat joi, 10 martie, ca monitorizeaza piața carburanților și investigheaza situațiile in care prețurile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Miercuri, 9 martie, s-au format cozi imense de mașini in mai multe orașe din țara, șoferii fiind…

- Prețutile carburanților au explodat in plin razboi, ceea ce nimeni nu s-ar fi așteptat. Inca de aseara, la majoritatea benzinariilor din țara, costul unui litru de carburant s-a scumpit cu pana la 4 lei, ceea ce i-a speriat foarte tare pe romani. Iata ce spune ministrul Energiei, Virgil Popescu, despre…

- Sebeșenii au luat cu asalt pompele de alimentare ale unei benzinarii din centrul orașului lor astazi, 9 martie 2022, pe fondul unor zvonuri care anunța scumpiri fara precedent la carburanți. Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina din Beius a starnit panica…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre intentia de a introduce TVA zero la alimente, in contextul cresterilor de preturi, ca alte tari europene au luat alte masuri, si anume au plafonal preturile la alimentele de baza, ceea ce este mult mai bine, el mentionand ca deja TVA-ul in…

- Prețurile carburanților au crescut cu 13 bani pe litru in ultima saptamana, iar de la inceputul anului scumpirea este de peste 50 de bani pe litru, scrie Economica.net.Scumpirea vine in contextul in care prețul țițeiului a trecut de 90 de dolari pe baril din cauza producției scazute și a tensiunilor…

- Guvernele din Europa Centrala și de Est se straduiesc sa previna furia cetațenilor din cauza creșterii vertiginoase a prețurilor la alimente. In timp ce mulți dintre cetațenii din Serbia, Macedonia de Nord, Polonia, Ungaria și Romania se chinuie sa-și permita alimente de baza, unii politicieni au propus…