Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat ca s-a lansat aplicația CalitateAer, care strange in timp real informații de la toate stațiile de monitorizare, din țara. De asemenea, in Bacau s-a livrat și unul dintre cele 4 laboratoare mobile de monitorizare a calitații aerului (celelalte 3 autolaboratoare se afla in…

- Programul național „Lapte, corn și mar” este blocat de o luna de zile in unitațile de invațamant de pe raza județului Gorj. In 67 de localitați din cele 70 programul ar trebui sa se deruleze in sistem centralizat. Consiliul Județean Gorj a incercat inca din vara sa identifice un operator sau mai mulți…

- In Monitorul Oficial nr.884/08.09.2022 a fost publicata O.U.G. nr.121/2022 privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrașaminte și al ingrașamintelor. Direcția pentru Agricultura…

- Caravana Centenarul Incoronarii Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, inițiata de Asociația Artis din Iași, va ajunge pe 28 și 29 septembrie 2022 la Brașov și Sinaia, cu o serie de evenimente in prezența ambasadorilor proiectului. Activitațile desfașurate vor avea loc in contextul vizitelor Familiei…

- ”Antreprenoriatul romanesc s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani. Cu toate acestea, putem constata ca, desi numarul afacerilor infiintate de catre femei este in crestere, inca exista diferente semnificative comparativ cu afacerile fondate de barbati. Astfel, prin programul de finantare «Femeia Antreprenor»…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat ca operaționalizarea programului HoReCa 2 reprezinta o prioritate pentru el și pentru ministerul pe care il conduce. Constantin Daniel Cadariu a precizat ca la inițiativa sa a fost constituit un grup de lucru ...

- „Tinerii din intreaga lume sunt invitati sa descopere Romania, o destinatie ofertanta si accesibila! Pe langa experientele antrenante oferite de orasele si statiunile locale sau nationale, in vacantele de tip city-break sau turism festivalier, un rol important in procesul de cunoastere il joaca si schimbul…

- Programul Femeia Antreprenor va fi lansat joi, unul dintre principalele obiective fiind acela de a stimula si sprijini structurile economice private, infiintate si conduse de catre femei, a anuntat recent Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). Fii la curent…