Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) a semnat, miercuri, autorizatia de construire necesara pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura de rezistenta la lotul 1.1, respectiv 1 Mai - Tokyo, din cadrul obiectivului ce va asigura legatura retelei de metrou cu Aeroportul International…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta, miercuri, ca a fost semnata autorizatia de construire necesara pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura de rezistenta la Lotul 1.1: 1 Mai - Tokyo din cadrul obiectivului ce va asigura legatura retelei de metrou cu Aeroportul International…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca a semnat astazi a treia Autorizație de construire pentru reteaua de gaze naturale in județul Suceava. Este vorba de asocierea Boroaia – Fantana Mare – Bogdanești, un proiect in valoare de peste 20 milioane de euro, 103 milioane…

- Primaria Cuza Voda a obtinut autorizatia de construire in vederea executarii lucrarilor pentru infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna. Durata de executie a lucrarilor este de 24 de luni, calculata de la data inceperii efective a lucrarilor iar valoarea totala a lucrarilor este…

- ”Cel de al doilea utilaj de dimensiuni agabaritice care va fi folosit pentru executia lucrarilor de structura de rezistenta pentru Lotul 1.1: 1 MAI – TOKYO a ajuns in Romania, prin portul Constanta-Agigea. TBM-ul a sosit intr-un singur transport maritim, segmentat in parti componente. Acesta are o…

- Executivul a aprobat, joi, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in valoare de 50 milioane lei care vor intra in bugetul Metrorex, pentru…

- Dublu campion european la 100 și 200 metri liber, David Popovici, a luat decizia sa nu participe la Mondialele din 2024 de la Doha, pentru a se pregati in vederea Jocurilor Olimpice de la Paris. Antrenorul Adrian Radulescu a declarat ca inotatorul David Popovici se afla in plina pregatire pentru Campionatele…

- ”Primul TBM (Tunnel Boring Machine), utilajul destinat sa excaveze tunelurile lotului 1 al Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), a sosit in Romania. Utilajul de dimensiuni agabaritice, care va croi drumul subteran pentru Lotul 1.1 al noii magistrale de metrou, intre statiile 1 Mai si Tokyo, a fost…