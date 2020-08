Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) a autorizat executarea lucrarilor de construire pentru Autostrada de Centura Bucuresti, sectorul de pe raza localitatii Vidra, valoarea lucrarilor autorizate fiind de 59,95 milioane lei, fara TVA, potrivit unui document transmis…

- Alunecare masiva de teren surprinsa cu drona. Un deal s-a prabușit pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Lucrarile la lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda vor fi cel mai probabil intarziate, din cauza unei alunecari de teren care a avut loc in zona Alba Iulia Nord. In imaginile filmate cu drona și prezentate…

- Lucrarile la lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda vor fi cel mai probabil intarziate din cauza unei alunecari de teren care a avut loc in zona Alba Iulia Nord. In imaginile filmate cu drona și prezentate de publicația ZiarulUnirea.ro, se poate vedea cum dealul de la Paraul Iovului a luat-o la vale,…

- Un tronson din autostrada Comarnic-Brasov va fi dat in folosinta in luna noiembrie, mai devreme cu zece luni fața de proiectul inițial Lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, lotul 2, sectorul Cristian - Predeal, vor finalizate si tronsonul va fi dat in folosinta in luna noiembrie a acestui an, mai…

- Ministerul Transporturilor va achita in acest an integral lucrarile la soseaua de centura Radauti, daca se vor finaliza inainte de termen, a declarat ministrul Lucian Bode, care a vizitat sambata santierul variantei ocolitoare a municipiului. Stadiul lucrarilor la aceasta investitie a fost verificat,…

- Lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, lotul 2, sectorul Cristian - Predeal, vor fi finalizate si tronsonul va fi dat in folosinta in luna noiembrie a acestui an, mai devreme cu zece luni fata de graficul asumat prin contract, informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca incepand de joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restrictiile de tonaj pe Tronsonul 3 al Autostrazii...

- Deși este o perioada grea din cauza pandemiei, pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Sebeș și Alba Iulia, lucrarile continua. Constructorul a raportat vineri un progres fizic de peste 86% și o mobilizare de 350 de oameni in șantier. Cu ocazia vizitei in teren a premierului Ludovic Orban,…